Стали известны подробности об автомобиле под брендом «Рольф»

Кремлев: автомобили Рольф будут производиться в РФ из собственных комплектующих

При выпуске автомобилей под брендом «Рольф» будет использован мировой опыт, однако машины будут производиться в России. Об этом ТАСС заявил глава «Рольфа» Умар Кремлев.

«Мы будем использовать опыт мировой практики, привлекать различных специалистов, развивать и создавать свое производство. Наша задача — создать собственный отечественный автомобиль, который будет полностью произведен у нас и из наших собственных комплектующих», — сказал Кремлев.

До этого холдинг «Рольф» был выведен из-под управления Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Активы «Рольфа» были переданы под управление Росимущества указом президента в декабре 2023 года. Речь шла об акциях «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и «Рольф моторс», а также о долях в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

В сентябре 2024 года «Рольф» заявил, что хозяином холдинга стал Умар Кремлев.

Ранее сообщалось, что автодилеры начали отказываться от китайских марок.