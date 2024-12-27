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Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон уволился с UzAuto

No Limits: экс-глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон покинул UzAuto
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссона покинул UzAuto Motors в Узбекистане, сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на собственные источники информации.

«Бу Андерссон объявил о выполнении всех поставленных перед ним задач. За годы работы Андерссона для бренда Chevrolet рынок Узбекистана вновь стал вторым по объему продаж, обойдя при этом Бразилию, Мексику, Китай, и уступив лишь США», — говорится в сообщении паблика.

Уже 2022 год — первый полный год работы UzAuto Motors под руководством Андерссона — оказался рекордным. Тогда с конвейера сошло 327,6 тыс. автомобилей.

В следующем — 2023 году — был поставлен еще один новый производственный рекорд. Компания произвела 395,4 тыс. машин (то есть на 20% больше, чем годом ранее). Одним из важнейших достижений Андерссона стало массовое производство моделей — Chevrolet Tracker (кроссовер) и Chevrolet Onix (седан).

Бу Андерссон с 2013 по 2016 год был главой «АвтоВАЗа».

До этого Бу Андерссона оштрафовали на 5% от зарплаты.

Причиной штрафа стало то, что он не принял необходимых мер для своевременного урегулирования дебиторской задолженности по внешнеторговым сделкам.

Ранее сообщалось, что в России появился конкурент Lada Vesta узбекского производства.

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