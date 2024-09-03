В России появился конкурент Lada Vesta узбекского производства

В РФ запустили продажи автомобилей Chevrolet Onix, которые были выпущены в Узбекистане. Соответствующие объявления стали активно появляться на российских классифайдах.

Речь идет о седанах Chevrolet Onix, которые собрали на предприятии UzAuto Motors в Узбекистане. Журнал «За Рулем» отмечает, что по техническим параметрам она близка к Lada Vesta. Многие из предлагаемых машин — 2023 года выпуска с почти нулевыми пробегами. Например, дилер из Воронежа выставил Chevrolet Onix

с 1,2-литровым турбомотором на 132 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Приобрести ее можно за 2,1 млн рублей.

До этого у новых автомобилей Lada Vesta выявили проблему с электроникой, которая может привести к пожару в авто.

»АвтоВАЗ вернул почти все утраченные опции и добавил новые в свой флагман Lada Vesta. После начала выпуска таких автомобилей обнаружилось, что программное обеспечение стало работать некорректно, при снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля», — сообщал паблик Avtograd News.

Ранее стало известно, что в России появится гибридный седан Voyah.