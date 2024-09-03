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В России появился конкурент Lada Vesta узбекского производства

В России начались продажи новых Chevrolet Onix узбекского производства

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АО «UzAuto Motors»

В РФ запустили продажи автомобилей Chevrolet Onix, которые были выпущены в Узбекистане. Соответствующие объявления стали активно появляться на российских классифайдах.

Речь идет о седанах Chevrolet Onix, которые собрали на предприятии UzAuto Motors в Узбекистане. Журнал «За Рулем» отмечает, что по техническим параметрам она близка к Lada Vesta. Многие из предлагаемых машин — 2023 года выпуска с почти нулевыми пробегами. Например, дилер из Воронежа выставил Chevrolet Onix
с 1,2-литровым турбомотором на 132 л.с. и 6-ступенчатой АКП. Приобрести ее можно за 2,1 млн рублей.

До этого у новых автомобилей Lada Vesta выявили проблему с электроникой, которая может привести к пожару в авто.

»АвтоВАЗ вернул почти все утраченные опции и добавил новые в свой флагман Lada Vesta. После начала выпуска таких автомобилей обнаружилось, что программное обеспечение стало работать некорректно, при снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля», — сообщал паблик Avtograd News.

Ранее стало известно, что в России появится гибридный седан Voyah.

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