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Бывшего главу «АвтоВАЗа» Бу Андерссона оштрафовали на часть зарплаты

Экс-главу «АвтоВАЗа» Бу Андерссона оштрафовали на посту гендиректора UzAuto

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Генерального директора UzAuto Motors Powertrain Бу Инге Андерссона оштрафовали на 5% от зарплаты. Об этом сообщает kapital.uz.

«Причиной штрафа стало то, что он не предпринял необходимых мер для своевременного урегулирования дебиторской задолженности по внешнеторговым сделкам», — говорится в сообщении издания.

Бу Андерссон руководит UzAuto Motors Powertrain и UzAuto Motors с августа 2021 года. Ранее, с 2013 по 2016 годы он был главой «АвтоВАЗа».

До этого городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение об истребовании активов автодилера «Рольф» в пользу государства по иску Генпрокуроры РФ.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

В мае 2024 года Петров заявил, что планирует судиться из-за национализации компании в РФ.

Ранее Volkswagen подал апелляцию по делу о взыскании в пользу ГАЗа 16,9 млрд рублей.

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