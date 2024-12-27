На видео попало, как грузовик улетел с обрыва во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попало, как грузовик упал с обрыва

Во Владивостоке в районе Патрокла грузовик упал с обрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«ДТП произошло на Архангельской, 29. По неизвестной причине водитель потерял управление, съехал с парковки, перескочил через бордюр и завалился в овраг у подпорной стенки», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как грузовик заезжает на парковку, переезжает через бордюр и падает в овраг.

Уточняется, что водитель не пострадал.

До этого в Ростовской области поймали серийного поджигателя автомобилей. Сообщается, что мужчина поджигал автомобили в разных районах города. Так, с октября по декабрь ростовчанин поджег Renault Megane, Lada Priora, Ford Fusion, Honda Elysion и еще несколько «Газелей».

На допросе он признался в поджогах. В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по статье об умышленном уничтожении имущества.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область повреждено 15 машин.