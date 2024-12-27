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Звезду хоккея в России захотели посадить в тюрьму

Baza: популярному хоккеисту Степанову грозит тюрьма из-за пьяной езды за рулем
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stepanov_stepan_19_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский хоккеист Стефан Степанов, выступавший за «Атлант», «Автомобилист» и фарм-клуб «Нью-Джерси», был дважды пойман за рулем пьяным. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ночь на 19 декабря сотрудники ГИБДД остановили на Ленинградском Проспекте Cadillac Escalade. За рулем внедорожника находился 32-летний бывший хоккеист Стефан Степанов. От мужчины пахло алкоголем. Освидетельствование подтвердило подозрения сотрудников ГИБДД — Стефан был пьян», — говорится в публикации.

Впоследствии оказалось, что Степанов ездил без прав, поскольку в ноябре 2023-го его лишили удостоверения за пьяную езду на полтора года. Было возбуждено уголовное дело. Теперь хоккеисту грозят два года тюрьмы.

До этого в Челябинске пьяный бизнесмен на BMW вместе с толпой снес хоккеиста из клуба «Челмет» и его супругу.

«Вратарь хоккейного фарм-клуба «Трактора» Алексей Щетилин сломал ногу в ДТП в Челябинске — он был среди тех, кого снес пьяный водитель на BMW. Спортсмен госпитализирован в больницу с женой», — сообщал Life со ссылкой на SНОТ.

Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее нападение бойца ММА на инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировали в теракт.

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