Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Москве

Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Зубовском бульваре в Москве

Массовая автомобильная авария произошла в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что у автобуса повреждено лобовое стекло и фары. Сильных повреждений другие участники ДТП не получили. У автомобилей разбиты габаритные огни, помяты передние и задние части автомобилей.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковым автомобилем, в результате чего на трассе Р-255 начался сильный пожар.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Красноярском крае. На 958 километре автодороги Р-255 Рыбинского района столкнулись два грузовика и легковушка. Пострадал и госпитализирован один человек», — передавало МЧС.

Ранее сообщалось, что выпивший из-за развода россиянин на авто снес санки с ребенком.