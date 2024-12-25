Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Москве

Массовая автомобильная авария произошла в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что у автобуса повреждено лобовое стекло и фары. Сильных повреждений другие участники ДТП не получили. У автомобилей разбиты габаритные огни, помяты передние и задние части автомобилей.
До этого сообщалось, что в Красноярском крае произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковым автомобилем, в результате чего на трассе Р-255 начался сильный пожар.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Красноярском крае. На 958 километре автодороги Р-255 Рыбинского района столкнулись два грузовика и легковушка. Пострадал и госпитализирован один человек», — передавало МЧС.
Ранее сообщалось, что выпивший из-за развода россиянин на авто снес санки с ребенком.