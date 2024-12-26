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Юрист: повышение штрафов за нарушения ПДД простимулирует трезвое вождение

Юрист Соловьев: повышение штрафов за нарушения ПДД снизит число пьяных водителей
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Повышение штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) поспособствует профилактике аккуратного и трезвого вождения. Такое мнение в интервью RT высказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Кроме того, основанием для такого решения мог стать рост количества ДТП в стране. Так, в 2023 году в России произошло 132,4 тыс. ДТП. <...> Этот показатель вырос на 4,5% по сравнению с данными 2022 года», — отметил Соловьев.

Он добавил, что по некоторым видам нарушений штрафы не увеличивались с 2007 года.

26 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий увеличение штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения с 1 января следующего года.

Согласно изменениям, за превышение скорости на 20–40 км/ч придется заплатить 750 рублей вместо 500, а за перебор со скоростью на 40–60 км/ч — 2,5 тысячи рублей вместо 2 тысяч.

Помимо этого, до 3,75 тысячи рублей вырастет штраф за превышение на 60–80 км/ч. А если водитель разгонится и превысит скорость более чем на 80 км/ч, то штраф составит уже 7,5 тыс. рублей (вместо прежних 5 тысяч). Также за это правонарушение могут лишить удостоверения на шесть месяцев.

Подробнее о новых штрафах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Авербух объяснил, как получил 409 штрафов за нарушение ПДД.

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