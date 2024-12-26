Украинский агент под именем Тесла хотел подорвать руководство Минобороны

Один из агентов украинских спецслужб, которых подозревают в покушении на жизнь высокопоставленных военнослужащих Минобороны, работал под псевдонимом Тесла. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ.

«Задержан агент украинских спецслужб под псевдонимом Тесла», — заявили на телеканале.

До этого ФСБ задержала в Москве четырех россиян, подозреваемых в подготовке покушений на чиновников Минобороны и членов их семей по заказу СБУ. По версии российских спецслужб, они нашли компоненты взрывных устройств в тайниках на территории РФ и замаскировали СВУ под пауэрбанк и папку с документами. Один из подозреваемых, как полагает ФСБ, должен был подорвать автомобиль одного из руководителей Минобороны, еще двое — передать взрывчатку неназванному российскому военному. Покушения удалось предотвратить. Подробнее — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФСБ рассказали подробности об агенте СБУ, который собирался взорвать военного в Москве.