Взрывчатка в документах и пауэрбанке: ФСБ сорвала покушения на чиновников Минобороны

ФСБ задержала в Москве четырех россиян, подозреваемых в подготовке покушений на чиновников Минобороны и членов их семей по заказу СБУ. По версии российских спецслужб, они нашли компоненты взрывных устройств в тайниках на территории РФ и замаскировали СВУ под пауэрбанк и папку с документами. Один из подозреваемых, как полагает ФСБ, должен был подорвать автомобиль одного из руководителей Минобороны, еще двое — передать взрывчатку неназванному российскому военному. Покушения удалось предотвратить.

ФСБ задержала четырех россиян, которых подозревают в покушении на жизнь высокопоставленных военнослужащих Минобороны, участвующих в СВО, и членов их семей, рассказали в Центре общественных связей спецслужбы. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что готовилась серия терактов.

Завербовали на Украине

По предварительным данным, в ноябре 2024 года в Москву под видом депортированного лица приехал гражданин России, который с 2020 года постоянно проживал на Украине. Он прибыл в страну транзитом через Молдавию и Грузию.

Как полагают в ФСБ, мужчина был завербован украинскими спецслужбами и должен был стать исполнителем теракта. Уже в Москве он достал из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения. СВУ замаскировали под портативное зарядное устройство. С помощью магнитов мужчина должен был прикрепить его под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны — его имя в ФСБ не называют. Транспортное средство должны были дистанционно взорвать с территории Украины.

По версии российских спецслужб, координировать действия задержанного также помогала его завербованная жена, проживающая в Миргороде Полтавской области Украины. После совершения теракта украинские спецслужбы планировали отправить мужчину обратно на Украину, а затем — в одну из европейских стран.

Также сотрудники ФСБ выяснили, что СБУ завербовала москвича, который по ее указанию следил за чиновниками Минобороны в местах их работы и жительства, а также наблюдал за членами их семей.

«Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ФСБ, еще два россиянина должны были передать неназванному военнослужащему РФ папку с документами, в которой было бы спрятано СВУ. Само устройство хранилось в одном из тайников в Московской области. Координаты им предположительно передал гражданин Украины Виталий Рагожа, который сейчас живет в Польше и работает на СБУ. Он родился в Краснодоне в ЛНР. Подозреваемых задержали, у них изъяли СВУ и средства связи.

ФСБ также выяснила, что СБУ отправили в Россию компоненты СВУ в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях. По факту произошедшего возбудили уголовные дела. Задержанных подозревают в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, в приготовлении террористических актов и в совершении государственной измены. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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Признались на допросе

Один из подозреваемых во время задержания признался, что у него есть устройство, которое предположительно содержит взрывчатое вещество, свидетельствуют опубликованные ТАСС кадры. «Я был инструктирован выкопать его рядом с Протвино», — заявил мужчина.

По его словам, в 2020 году они с женой «в поисках лучшей жизни» переехали на Украину, но почти полтора года он не мог найти работу. У семьи начались проблемы в связи с пребыванием на территории иностранного государства, им стали угрожать депортацией.

«Через какое-то время к нам пришли сотрудники СБУ, одетые в военную форму, проверили наши документы, средства связи. Еще примерно через десять дней другие сотрудники украинских спецслужб Игорь и Олег отвезли меня на тайную квартиру в Киеве. Там другие сотрудники Алексей Николаевич и Иван продемонстрировали мне взрывное устройство, которое я должен буду заложить под автомобиль министерства обороны России», — сказал задержанный.

Он рассказал, что СБУ «втянули в эту деятельность» его жену, через которую он координировал свои действия в России. В Подмосковье подозреваемый нашел СВУ в тайнике и даже протестировал его, однако не успел заложить бомбу, так как его задержали.

Также РИА Новости опубликовало, предположительно, разговор задержанного с супругой: на записи женщина заявила, что после выполнения всех задач кураторы должны были оплатить мужчине билеты для выезда с территории РФ.

Еще один задержанный также признался, что сначала переехал на Украину, а в 2024 году вернулся в Россию, уже завербованный СБУ.