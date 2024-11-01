«АвтоВАЗ» открыл шоурум Lada в Таджикистане

В Душанбе появился первый шоурум с автомобилями Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела продаж и развития экспорта «АвтоВАЗа» Андрея Владимирцева.

«Авторынок Таджикистана имеет хороший потенциал. Горная местность, растущая экономика, лояльные клиенты, интересная конкуренция — все это дает уверенность в росте объемов продаж при должном уровне организации бизнеса, в том числе, послепродажного обслуживания продукции АО «АвтоВАЗ», — приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале торгпредства.

До этого автомобили марки Lada можно было приобрести на временной локации дилера в Душанбе.

До этого институт НАМИ раскрыл подробности о разработанной им системе автопилотирования для автомобилей и начал тестировать ее на Lada Vesta. Универсальная система оснащена программным обеспечением отечественной разработки, сообщается на сайте ФГУП «НАМИ».

«NAMI Self-Driving System — универсальная система, которую можно установить на любой легковой и грузовой транспорт, на роботизированные средства. Также есть возможность глубокой интеграции системы на этапе разработки транспорта. Испытания системы проводились на автомобилях отечественного производства российских и зарубежных брендов, в том числе на Lada Vesta», — отмечается в сообщении НАМИ.

Ранее были названы шесть китайских конкурентов Lada Aura.