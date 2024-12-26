Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России стартовали продажи дешевого Dongfeng

В России стартовали продажи нового Dongfeng Fengon ix5 за 2 млн рублей
close
Dongfeng

В России стартовали продажи нового кроссовера Dongfeng Fengon ix5 — машины уже дошли до дилерских центров. Об этом сообщили в пресс-службе дистрибьютера Ixen Motors Rus.

Приобрести модель у автодилеров сейчас можно за 1,85 млн рублей, если сдать свою старую машину в трейд-ин. Акция продлится до 1 января. Без учета скидок ценник составляет 2,05 млн рублей.

Для Dongfeng Fengon ix5 доступна только одна комплектация. Автомобиль с передним приводом оснащается 1,5-литровым турбомотором SFG15TA и вариатором. Мощность двигателя составляет 137 л.с. Также модель получила 18-дюймовые литые диски, светодиодные фары, электрорегулировку передних сидений, камеру заднего вида с передними и задними парктрониками и многое другое.

Fengon ix5 — один из самых крупных купе-кроссоверов на китайском рынке. Он дебютировал в 2018 году. Автомобиль сопоставим с моделями Haval F7x и Geely Tugella. Длина машины составляет 4685 мм.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее были названы четыре китайских автобренда, которые покинут рынок России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами