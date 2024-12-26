В России стартовали продажи дешевого Dongfeng

В России стартовали продажи нового кроссовера Dongfeng Fengon ix5 — машины уже дошли до дилерских центров. Об этом сообщили в пресс-службе дистрибьютера Ixen Motors Rus.

Приобрести модель у автодилеров сейчас можно за 1,85 млн рублей, если сдать свою старую машину в трейд-ин. Акция продлится до 1 января. Без учета скидок ценник составляет 2,05 млн рублей.

Для Dongfeng Fengon ix5 доступна только одна комплектация. Автомобиль с передним приводом оснащается 1,5-литровым турбомотором SFG15TA и вариатором. Мощность двигателя составляет 137 л.с. Также модель получила 18-дюймовые литые диски, светодиодные фары, электрорегулировку передних сидений, камеру заднего вида с передними и задними парктрониками и многое другое.

Fengon ix5 — один из самых крупных купе-кроссоверов на китайском рынке. Он дебютировал в 2018 году. Автомобиль сопоставим с моделями Haval F7x и Geely Tugella. Длина машины составляет 4685 мм.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее были названы четыре китайских автобренда, которые покинут рынок России.