Названы четыре китайских автобренда, которые покинут рынок России

Российский автомобильный рынок в ближайшее время могут покинуть четыре китайских автобренда. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова.

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды», — сказал Иванов.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее сообщалось, что в 2025 году китайский автобренд Hongqi выведет на российский рынок три новинки.