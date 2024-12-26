«Крестный отец» электроавтомобилей назвал гибриды «путем в ад»

Развитие гибридных машин в ущерб электромобилям представляет собой неразумное решение, которое может спровоцировать отставание в этой отрасли от Китая. Об этом заявил бывший генеральный директор Aston Martin и Nissan Энди Палмер в интервью Business Insider.

«Гибриды — это дорога в ад. Это переходная стратегия, и чем дольше вы остаетесь на этом переходе, тем медленнее вы адаптируетесь к новому миру», — сказал экс-гендиректор.

Палмер добавил, что западные автопроизводители могут столкнуться с высокой конкуренцией с китайскими брендами, если они выйдут на рынок Европы. По его словам, электроавтомобили из КНР «замечательно совмещают» цену и качество. Их технология создания аккумуляторов стала ведущей в мире, а программному обеспечению было уделено особое внимание, подчеркнул бывший гендиректор.

Палмер руководил разработкой Nissan Leaf, ставшего первым массовым электромобилем. За реализацию подобного решения он получил прозвище «крестного отца» электрокаров.

В начале ноября стало известно, что в России за год спрос на гибридные автомобили увеличился более чем на треть. В этом сегменте 93% занимают автомобили, сделанные в Китае. На рынке гибридов лидируют внедорожники — ими интересуются 84% покупателей.

Ранее эксперты назвали самые популярные гибридные автомобили у россиян.