Названы самые популярные цвета автомобилей у россиян в 2024 году

«Авилон» назвал три самых популярных цвета авто в 2024 году

Автомобили черного, белого и серого цветов возглавили рейтинг самых популярных машин среди россиян в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики АГ «Авилон».

«Чаще всего в 2024 году россияне приобретали новые автомобили черного цвета, на которые пришлось 16,3% всех продаж. На втором месте по популярности оказались машины белого цвета — 14%, на третьем — серого, доля которого составила 8,2%», — заявили в пресс-службе.

А вот на автомобили ярких оттенков (красный, синий, зеленый, фиолетовый, золотой и серебристый) приходится менее 1% продаж. При этом аналитики отметили, что в сегменте электромобилей спрос на яркие оттенки начинает расти с наступлением зимы.

Самым популярным типом кузова оказался SUV (Sport Utility Vehicle), объединяющий универсалы и кроссоверы, с долей 64% от всех продаж. В этом сегменте 40% продаж приходится на кроссоверы. Менее популярны среди россиян минивэны, пикапы, купе и лифтбеки.

До этого сообщалось, что в России в ноябре 2024 года было продано 43 новых люксовых автомобиля, что на 34% больше, чем в том же месяце прошлого года.

На первом месте по продажам находится Rolls-Royce Cullinan. В ноябре было продано 10 таких машин. За ним следуют Lamborghini Urus и Bentley Bentayga (9 и 6 шт. соответственно).

За 11 месяцев 2025 года в России было продано 499 новых люксовых автомобилей. Это на 22% больше, чем в январе – ноябре 2023 года.

Ранее были названы самые популярные праворульные автомобили на российском рынке.