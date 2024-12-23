Названы самые популярные праворульные автомобили на российском рынке

В России в период с января по ноябрь 2024 года рейтинг праворульных машин по доле запросов на проверку возглавила модель Toyota Mark II. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека».

«Чаще других праворульных автомобилей россияне проверяли историю седана Toyota Mark II, его доля в запросах составила 4,1%. На второй строчке — Toyota Corolla с долей 3,04%, на третьей — Mazda Demio с 2,27%», — говорится в сообщении портала.

В топ-10 самых популярных праворульных авто в России по итогам 11 месяцев 2024 года вошли также Toyota Vitz, Nissan March, Nissan Sunny, Honda Fit, Nissan Serena, Toyota Crown и Toyota Caldina.

До этого стало известно, что в России в ноябре обвалились на 32% продажи новых автомобилей в сравнении с октябрем и составили 342 млрд рублей. Суммарно за 11 месяцев 2024 года в России новых машин продали на 4,2 трлн рублей.

Согласно данным «Автостата», больше всего в ноябре было продано новых Lada (49 млн рублей). Самой популярной моделью оказалась Lada Granta. Также в ноябре китайский автобренд Haval обогнал Geely и Chery по показателям продаж, заняв второе место в топе (41 млрд рублей). На третьем и четвертом местах оказались Geely (34,3 млрд рублей) и Chery (29,5 млрд рублей). «Пятерку» лучших замкнул автобренд Changan (17,2 млрд рублей).

Ранее был назван топ-3 автомобилей с пробегом, которые чаще всего покупают россияне.