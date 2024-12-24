Названы самые популярные люксовые автомобили в России

В России в ноябре 2024 года было продано 43 новых люксовых автомобиля, что на 34% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам находится Rolls-Royce Cullinan. В ноябре было продано 10 таких машин. За ним следуют Lamborghini Urus и Bentley Bentayga (9 и 6 шт. соответственно).

За 11 месяцев 2025 года в России было продано 499 новых люксовых автомобилей. Это на 22% больше, чем в январе – ноябре 2023 года.

До этого стало известно, что в России в ноябре обвалились на 32% продажи новых автомобилей в сравнении с октябрем и составили 342 млрд рублей. Суммарно за 11 месяцев 2024 года в России новых машин продали на 4,2 трлн рублей.

Согласно данным «Автостата», больше всего в ноябре было продано новых Lada (49 млн рублей).

Ранее сообщалось, что россиянам стало проще купить подержанный автомобиль.