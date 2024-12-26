Кроссовер Haval Dargo прошел испытание на дорогах Хакасии

Автомобили Haval, в рамках внедорожной экспедиции, проехали по Южной Сибири 1,5 тыс. километров. Об этом сообщает пресс-служба Haval.

«Четыре дня и более 1500 км по Хакасии и Тыве пролетели стремительно. На ровном асфальте, заснеженном гравии или на скользком подножии горы автомобиль Haval Dargo обеспечивал исключительный комфорт и безопасность для всех пассажиров в сочетании с повышенными внедорожными характеристиками», — говорится в сообщении.

Экспедиция побывала в природном музее-заповеднике «Сундуки», расположенном в долине реки Белый Июс. Путешественники добрались до древнего кладбища с надгробиями Сафроновские менгиры, а также «Долины царей» — это самое древнее захоронение Центральной Азии, курганам более 2800 лет.

До этого стало известно, что в Восточной Сибири состоялась экспедиция по тяжелому бездорожью на внедорожниках Haval H9. Машины преодолели почти 5 тыс. км вдоль Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

В экспедиции участвовали два автомобиля с бензиновыми турбомоторами 2.0 и один автомобиль — с дизелем 2.4. Финиш экспедиции состоялся в Красноярске. На маршруте экспедиции вдоль БАМа преобладали гравийные и глинистые дороги с большим количеством ям и острых камней, самый длинный и самый короткий перегоны составили 840 км и 420 км соответственно.

Ранее сообщалось, что Haval выпустит на российской рынок новый внедорожник.