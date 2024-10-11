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Haval H9 испытали на Байкало-Амурской магистрали

Внедорожники Haval H9 прошли 5 тыс. км в экспедиции по БАМу

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Haval

В Восточной Сибири состоялась экспедиция по тяжелому бездорожью на внедорожниках Haval H9. Машины преодолели почти 5 тыс. км вдоль Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Путешествие приурочено к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и демонстрирует внушительный внедорожный потенциал модели HAVAL H9, запущенной концерном Great Wall Motor в России в начале августа этого года», — отмечается в сообщении.

В экспедиции участвовали два автомобиля с бензиновыми турбомоторами 2.0 и один автомобиль — с дизелем 2.4. Финиш экспедиции состоялся в Красноярске. На маршруте экспедиции вдоль БАМа преобладали гравийные и глинистые дороги с большим количеством ям и острых камней, самый длинный и самый короткий перегоны составили 840 км и 420 км соответственно.

Ранее у дилеров Tank в России начали появляться внедорожники Tank 700/

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