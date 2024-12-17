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Haval выпустит на российской рынок новый внедорожник

Haval запустит продажи новой модели линейки Pro в России

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Телеграм-канал «HAVAL Russia»

Китайский автопроизводитель Haval планирует запустить продажи новой модели линейки Pro на российском рынке. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Новинку опубликовали на российском сайте моделей Haval с пометкой «скоро в продаже». В настоящее время в линейку Haval Pro входят Haval H3 с несущим кузовом и рамные H5 и H9. Следующим представителем этой линейки может стать внедорожник Haval H7, который известен в Китае как Big Dog второго поколения. Это среднеразмерный SUV с кузовом длиной 470,5 см и колёсной базой 281 см.

Уточняется, что в ЮАР продажи начнутся в январе следующего года. Для зарубежных рынков подготовили автомобили с гибридной силовой установкой с двигателем 1,5 л и неэлектрифицированный вариант с мотором 2,0 л.

О планах по выпуску гибридных автомобилей Haval в мае «Газете.Ru» сообщал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. Ожидалось, что гибридная версия может появиться и у бюджетной Haval Jolion.

Ранее сообщалось, что Haval планирует начать серийный выпуск гибридов в России.

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