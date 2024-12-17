Haval выпустит на российской рынок новый внедорожник

Китайский автопроизводитель Haval планирует запустить продажи новой модели линейки Pro на российском рынке. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Новинку опубликовали на российском сайте моделей Haval с пометкой «скоро в продаже». В настоящее время в линейку Haval Pro входят Haval H3 с несущим кузовом и рамные H5 и H9. Следующим представителем этой линейки может стать внедорожник Haval H7, который известен в Китае как Big Dog второго поколения. Это среднеразмерный SUV с кузовом длиной 470,5 см и колёсной базой 281 см.

Уточняется, что в ЮАР продажи начнутся в январе следующего года. Для зарубежных рынков подготовили автомобили с гибридной силовой установкой с двигателем 1,5 л и неэлектрифицированный вариант с мотором 2,0 л.

О планах по выпуску гибридных автомобилей Haval в мае «Газете.Ru» сообщал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. Ожидалось, что гибридная версия может появиться и у бюджетной Haval Jolion.

Ранее сообщалось, что Haval планирует начать серийный выпуск гибридов в России.