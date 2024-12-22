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Путин рассказал о развитии транспортного каркаса России

Путин: развитие транспортного каркаса страны идет последовательно и непрерывно

Развитие транспортного каркаса страны происходит последовательно и непрерывно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия транспортных объектов в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

«Мы собрались для того, чтобы дать старт работе ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры. Праздничное мероприятие, можно сказать», — сказал он.

Путин отметил хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей в стране.

«У нас набран высокий темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей», — подчеркнул президент.

22 декабря Владимир Путин принял участие в режиме видеоконференцсвязи в церемонии открытия трассы А-289 КраснодарСлавянск-на-КубаниТемрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Новая автомобильная дорога должна обеспечить комфортный выход к Крымскому мосту. Протяженность дороги составляет 118,6 км.

Ранее стало известно, что в России у платных трасс появился новый оператор.

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