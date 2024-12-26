Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киберполиция предупредила, когда россияне «останутся ни с чем»

Киберполиция России предупредила о частых аферах с водительскими правами
close
Depositphotos

В России мошенники стали чаще обманывать водителей. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник Киберполиции России».

«Мошенники стали чаще рекламировать получение водительского удостоверения или военного билета. Объявления выставляют в мессенджере Telegram и обещают внести сведения в официальные реестры. Имеются предложения и по возврату водительских прав после лишения», — говорится в публикации.

В МВД отметили, что злоумышленники пытаются заставить доверчивых граждан, желающих получить документ, внести предоплату. Ее принимают криптовалютой в целях конспирации.

«Будьте бдительны и не верьте таким предложениям! Останетесь ни с чем!» — предупредили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в России 47% водителей сталкивались с ситуацией, в которой пешеход специально бросаются под колеса, а затем требуют с водителей деньги. Вариантов такого развода довольно много.

Чтобы противостоять аферистам, необходимо успокоиться и снимать все происходящее на камеру, говорят эксперты. Далее надо отправить видео родственникам и вызвать ГАИ. При этом не поддаваться на уговоры мошенников.

Ранее была раскрыта схема заработка аферистов с ОСАГО в Красноярском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами