Киберполиция предупредила, когда россияне «останутся ни с чем»

В России мошенники стали чаще обманывать водителей. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник Киберполиции России».

«Мошенники стали чаще рекламировать получение водительского удостоверения или военного билета. Объявления выставляют в мессенджере Telegram и обещают внести сведения в официальные реестры. Имеются предложения и по возврату водительских прав после лишения», — говорится в публикации.

В МВД отметили, что злоумышленники пытаются заставить доверчивых граждан, желающих получить документ, внести предоплату. Ее принимают криптовалютой в целях конспирации.

«Будьте бдительны и не верьте таким предложениям! Останетесь ни с чем!» — предупредили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в России 47% водителей сталкивались с ситуацией, в которой пешеход специально бросаются под колеса, а затем требуют с водителей деньги. Вариантов такого развода довольно много.

Чтобы противостоять аферистам, необходимо успокоиться и снимать все происходящее на камеру, говорят эксперты. Далее надо отправить видео родственникам и вызвать ГАИ. При этом не поддаваться на уговоры мошенников.

Ранее была раскрыта схема заработка аферистов с ОСАГО в Красноярском крае.