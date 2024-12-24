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Раскрыта схема заработка аферистов с ОСАГО в Красноярском крае

В Красноярском крае аферисты заработали 23 млн рублей на ОСАГО

В Красноярском крае аферисты инсценировали ДТП, чтобы потом получить страховые выплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Организованная группа действовала два года. Злоумышленники заранее распределили между собой роли. В задачу одних входил поиск транспортных средств и мест возможного совершения дорожно-транспортного происшествия. Другие вели видеофиксацию столкновения. После инсценировки ДТП аферисты обращались в страховые компании для получения выплат», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего злоумышленники инсценировали около 50 аварий, общий ущерб превысил 23 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых подозреваемых, у которых нашли электронные носители информации, деньги, автомобили, документы, видеорегистратор и другие предметы, имеющие доказательное значение.

Сообщается, что на имущество обвиняемых наложили арест, а часть ущерба злоумышленники возместили добровольно. В настоящее время расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в сфере страхования завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что водитель протаранил десятки автомобилей в Красноярске.

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