Названы способы борьбы с автоподставами пешеходов

В России 47% водителей сталкивались с ситуацией, в которой пешеход специально бросаются под колеса, а затем требуют с водителей деньги, сообщает журнал «За рулем». Вариантов такого развода довольно много, но популярны три.

«На перекрестке, перед припаркованными авто, внезапно справа выскакивает человек и натыкается на капот проезжающего мимо автомобиля. Далее он падает и корчится от боли. Основная задача – напугать водителя так, чтобы у того и мысли не возникло звонить в полицию. Ведь за такое можно не только лишиться прав, но и сесть в тюрьму», — отметили в «За рулем».

Еще один способ. На пешеходном переходе к едущей машине приближается человек и цепляется за внешнее зеркало. Из его рук выпадает ценная вещь и разбивается. После этого с водителя требуют компенсацию.

Третий метод. Водитель сдает назад и слышит звук удара. Потом появляется пешеход, который утверждает, что его сбили. Следом появляется «случайный» свидетель, который якобы все видел. Водителю советуют решить вопрос на месте, а не вызывать ГАИ.

Чтобы противостоять аферистам, необходимо успокоиться и снимать все происходящее на камеру. Далее надо отправить видео родственникам и вызвать ГАИ. При этом не поддаваться на уговоры мошенников.

До этого юрист Юрий Митин заявил, что россияне имеют возможность доказать ошибку камеры, выписавшей штраф, однако шансы на победу никто не гарантирует.

Также юрист посоветовал взять показания свидетелей. Затем водителю следует подать возражение на постановление о нарушении ПДД. В нем нужно описать ситуацию и приложить доказательства. После этого автомобилист должен пойти в суд. Если возражение не удовлетворили, то следует подготовиться к разбирательствам. В этом случае водителю лучше обратиться за помощью к юристам, считает Митин.

Ранее россиянам назвали три действия, если камера ГИБДД приписала лишнюю скорость.