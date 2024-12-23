В Китае решили судьбу мужчины, задавившего на авто 20 детей

В Китае огласили приговор водителю, наехавшему почти на 20 детей у школы

В Китае приговорили к высшей мере наказания мужчину, который наехал на автомобиле на людей перед школой. Об этом сообщили в городском суде средней ступени города Чандэ. Наказание исполняется методом введения фатальной инъекции.

19 ноября Хуан Вэнь для эмоциональной разрядки решил давить на автомобиле людей перед входом в начальную школу «Юнъань». После этого он вышел из авто с оружием, но его остановили очевидцы. В результате нападения мужчины пострадали 30 человек, из них 18 — это ученики начальной школы. Отмечается, что Хуан Вэнь решился на преступление из-за финансовых проблем и конфликтов в семье. Срок исполнения наказания отложили на два года.

«Преступление серьезно угрожало общественной безопасности, нарушило общественный порядок, оказало дурное влияние, принесло большой социальный вред, поэтому (преступник) будет наказан в соответствии с законом», — заявил суд.

До этого президент США Джо Байден смягчил аналогичное наказание для 37 заключенных.

Приговоры в отношении них будут переквалифицированы на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

В Белом доме назвали решение главы государства «историческим актом помилования» и подчеркнули, что за время своего президентства Байден вынес больше решений о смягчении наказания, чем любой из его недавних предшественников.

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