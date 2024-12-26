GAC объявил о двух новинках для России

Автобренд GAC привезет в Россию две новые модели в 2025 году

Китайский автобренд GAC подготовил для России две новинки, которые он привезет в 2025 году. Об этом сообщает агенство «Автостат» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что в первом полугодии 2025 года GAC привезет на отечественный рынок бизнес-седан Empow и кроссовер GS4. При этом на глобальном рынке китайская автокомпания хочет представить 22 новые модели, семь из них выйдут уже в следующем году.

До этого в Китае GAC представил летающий автомобиль GOVE.

Прототип прошел около 400 летных испытаний, серийный летающий автомобиль автокомпания планирует запустить в производство к 2027 году в двух-трех городах на юге Китая. GOVE — полностью электрический летающий гибрид автомобиля и коптера, кабина и шасси которого могут отделяться и соединяться в зависимости от потребности: автомобиль может как летать, так и просто двигаться по земле.

Разработкой летающих машин в Китае занимаются также Geely, Chery, которые в октябре уже продемонстрировали прототипы своих аппаратов, а также компания Xpeng, строящая завод по производству таких автомобилей.

Ранее GAC представил свой первый «умный» автомобиль.