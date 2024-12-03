GAC представил свой первый «умный» автомобиль

В Китае представили новый кроссовер GAC S7, который построен на новой модульной платформе EV+. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

S7 – первый «умный» автомобиль GAC, который включает в себя интеллектуальную систему подсветки. Диодное обрамление передней части кроссовера насчитывает 2248 LED-элементов, а его суммарная длина составляет 2,6 м. Предусмотрено восемь анимационных сценариев.

В салоне установлена мультимедиа с новым процессором, а также навигационная система, которая может работать без интернета на территории Китая.

GAC S7 оснащен гибридной силовой установкой, запас хода превышает 1 тыс. километров. Кроме того, предусмотрен автопилот уровня L2++.

До этого в Китае GAC представила летающий автомобиль GOVE.

Прототип прошел около 400 летных испытаний, серийный летающий автомобиль автокомпания планирует запустить в производство к 2027 году в двух-трех городах на юге Китая. GOVE — полностью электрический летающий гибрид автомобиля и коптера, кабина и шасси которого могут отделяться и соединяться в зависимости от потребности: автомобиль может как летать, так и просто двигаться по земле.

Разработкой летающих машин в Китае занимаются также Geely, Chery, которые в октябре уже продемонстрировали прототипы своих аппаратов, а также компания Xpeng, строящая завод по производству таких автомобилей.

Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор» начнет производство компактного автомобиля в 2025 году.