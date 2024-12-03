Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

GAC представил свой первый «умный» автомобиль

В Китае показали кроссовер GAC S7 с интеллектуальной системой подсветки

close
GAC

В Китае представили новый кроссовер GAC S7, который построен на новой модульной платформе EV+. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

S7 – первый «умный» автомобиль GAC, который включает в себя интеллектуальную систему подсветки. Диодное обрамление передней части кроссовера насчитывает 2248 LED-элементов, а его суммарная длина составляет 2,6 м. Предусмотрено восемь анимационных сценариев.

В салоне установлена мультимедиа с новым процессором, а также навигационная система, которая может работать без интернета на территории Китая.

GAC S7 оснащен гибридной силовой установкой, запас хода превышает 1 тыс. километров. Кроме того, предусмотрен автопилот уровня L2++.

До этого в Китае GAC представила летающий автомобиль GOVE.

Прототип прошел около 400 летных испытаний, серийный летающий автомобиль автокомпания планирует запустить в производство к 2027 году в двух-трех городах на юге Китая. GOVE — полностью электрический летающий гибрид автомобиля и коптера, кабина и шасси которого могут отделяться и соединяться в зависимости от потребности: автомобиль может как летать, так и просто двигаться по земле.

Разработкой летающих машин в Китае занимаются также Geely, Chery, которые в октябре уже продемонстрировали прототипы своих аппаратов, а также компания Xpeng, строящая завод по производству таких автомобилей.

Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор» начнет производство компактного автомобиля в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами