Новые китайские автомобили в России рекордно подорожают в 2025 году

«Ъ»: новые авто на российском рынке подорожают на 10% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года цены на новые китайские автомобили вырастут на 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

«Цены на новые китайские машины в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а при дальнейшем падении курса рубля могут показать и более значительную динамику», — сообщил Целиков изданию.

До этого было известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее стало известно о рекордном подорожании запчастей для китайских авто в 2025 году.