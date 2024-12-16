Стало известно о рекордном подорожании запчастей для китайских авто в 2025 году

Запчасти для автомобилей из КНР в 2025 году могут существенно подорожать. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя сервисного направления Fresh Александра Носко.

«В следующем году возможен рост цен на китайские комплектующие в размере 15–20%. Причина в том, что контракты с поставщиками из КНР заключаются в долларовом эквиваленте, поэтому стоимость комплектующих напрямую зависит от курса рубля, а также тарифов на логистику», — сказал эксперт.

По его словам, в 2025 году проблем с запчастями у владельцев китайских автомобилей не будет. Особенно если не покупать совсем новые модели только пришедших на рынок брендов из КНР.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее сообщалось, что в России появится новая модель Peugeot.