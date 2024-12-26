В России выпустили рекордное количество автомобилей

В России за 11 месяцев 2024 года было выпущено 679 тыс. легковых автомобилей, что на 39,3% выше показателя за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

В ноябре было выпущено 80,4 тыс. легковых автомобилей, что на 25,1% больше, чем год назад.

Производство грузовиков в январе – ноябре составило 178 тыс. единиц, что на 9,8% больше, чем за 11 месяцев 2023 года. В ноябре в России было выпущено 17,4 тыс. грузовых машин – это на 2,9% ниже, чем в ноябре 2023 года.

До этого стало известно, что в России в ноябре обвалились на 32% продажи новых автомобилей в сравнении с октябрем и составили 342 млрд рублей. Суммарно за 11 месяца 2024 года в России новых машин продали на 4,2 трлн рублей.

Согласно данным «Автостата», больше всего в ноябре было продано новых Lada (49 млн рублей). Самой популярной моделью оказалась Lada Granta. Также в ноябре китайский автобренд Haval обогнал Geely и Chery по показателям продаж, заняв второе место в топе (41 млрд рублей). На третьем и четвертом местах оказались Geely (34,3 млрд рублей) и Chery (29,5 млрд рублей). «Пятерку» лучших замкнул автобренд Changan (17,2 млрд рублей).

Ранее стало известно, какими автомобилями переполнены склады в России.