Губернатор российского региона за год получил 133 штрафа на служебную машину

Mash: губернатор Новосибирской области за год насобирал 133 штрафа на автомобиль

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников за год получил 133 штрафа на служебный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Мерседес» S-класса часто попадал на камеры. По фото видно, что на пассажирском кресле сидит человек, очень похожий на Андрея Травникова», — говорится в сообщении.

По данным канала, общая сумма всех штрафов составила 150 тыс. рублей. Самым популярным нарушением стало превышение скорости на 40-60 км/ч. Также губернатору выписывали штрафы за игнорирование разметки, проезд на красный свет и выезд на автобусную полосу. Одним из нарушений также стала езда со скоростью 174 км/ч при разрешенных 90 км/ч.

До этого сообщалось, что депутаты с нового года будут пользоваться автомобилями «Лада Аура», поступившими в автопарк Госдумы. Членам Госдумы давно стоило пересесть на отечественные машины, считает глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее в Госдуме предложили исключить из машин чиновников кожаный салон и функцию массажа.