В Госдуме рассказали, на каких машинах ездят депутаты

Депутат Картаполов заявил, что с удовольствием будет ездить на «Ладе»

Депутаты с нового года будут пользоваться автомобилями «Лада Аура», поступившими в автопарк Госдумы. Членам Госдумы давно стоило пересесть на отечественные машины, считает глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

«Я буду только рад этому. Я давно уже говорю: когда вы привезете наши российские автомобили? Я все время борюсь за локализацию. Потому что очень много на госзакупках покупают машин, в регионах особенно, которые вроде бы и наши, но на самом деле китайские. А «Лада» — у них локализация 90 с лишним процентов, сделали ее хорошо. Там же гараж не наш, он Управления делами президента. У них свои требования какие-то были, наверное, при закупках. Гарантия, обслуживание и так далее. Если поступили, то наконец-то с нового года будем [пользоваться]. Я-то давно езжу на них, когда приезжаю в Тольятти. Давно уже самарская администрация пошла на то, чтобы закупить отечественные автомобили для таких целей», — сказал депутат.

Сейчас парламентарии в основном передвигаются на машинах марки Ford и Kia.

«В основном Ford. BMW еще старые, калининградские. Корейские Kia. Но на корейских больше ездят председатели комитетов и спикеры», — рассказал Калашников.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что с удовольствием будет пользоваться одним из автомобилей «Лада Аура», которые предоставили парламентариям.

«То, что Госдума переходит на отечественный автомобиль, это очень правильно и хорошо. Когда мне его предложат, я пока не знаю. С удовольствием поеду на нем», — сказал он.

На вопрос о том, не нуждается ли депутат в бронированном автомобиле после недавних угроз, Картаполов ответил отрицательно.

«Знаете, что сказал Лев Толстой на письмо Леонида Андреева? Он меня пугает, а мне не страшно», — заключил политик.

До этого сообщалось, что в распоряжение парламента поступила партия из 17 автомобилей марки «Лада Аура». Машины предназначены для председателей комитетов и комиссий Госдумы.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября. Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили исключить из машин чиновников кожаный салон и функцию массажа.