В Греции электромобили встали на дороге из-за холода

Многокилометровая пробка образовалась возле горнолыжного курорта Арахова в Греции из-за технических проблем у электромобилей в связи с низкой температурой. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что многие греки отправились на курорт отмечать Рождество. Во второй половине дня вблизи города образовалась пятикилометровая пробка на узкой дороге.

В полиции Греции подчеркнули, что у многих электромобилей возникли технические проблемы в связи с низкими температурами в регионе. В результате этого транспортные средства оказались обездвижены.

По данным местных СМИ, у многих автомобилей не было цепей противоскольжения.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что полицейские проводят постоянные проверки участников дорожного движения, чтобы убедиться, что транспортные средства оснащены цепями, а также организуют движение.

Полицейские подчеркнули, что в районе Арахова все водители обязаны оснастить машины средствами противоскольжения, если на автомобиль не установлены зимние шины.

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