В Москве из-за ДТП оказалось затруднено движение

В Москве на Ленинградском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе в районе д.25 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Причины ДТП выясняются. В Дептрансе добавили, что из-за аварии движение затруднено на 1 км. Водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого в Саратовской области произошло жесткое ДТП с автобусом и пятью легковыми автомобилями.

«По улице Орджоникидзе города Балашова произошло столкновение автомобилей: Audi, двух Lada Priora, автобуса, Lada Vesta и Renault Logan», — сообщает региональное отделение ГИБДД.

В результате ДТП пострадал как минимум один человек — это мужчина, который находился в Lada Priora. Его госпитализировали.

Ранее россиянин спас девочку и женщин из тонувшей в ледяной воде машины.