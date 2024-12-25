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На севере Москвы перекрыли МКАД, водители стоят 40 минут

«Осторожно, Москва»: МКАД перекрыт в районе 75 километра

На МКАД в районе 75-го километра перекрыто движение и образовалась крупная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По словам водителей, они стоят на выезде из Химок уже 40 минут, образовалась крупная пробка. Также проезд на МКАД затруднен в районе Новой Риги и Волоколамского шоссе», — отмечается в сообщении.

О причинах перекрытия движения не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 18:25 мск, длина пробки на Ленинградском шоссе в сторону Москвы достигает 8,6 км, она начинается в Московской области рядом с Новоподрезково.

В Москве пробка на Ленинградском шоссе по направлению в область начинается в районе станции метро Войковская, ее длина — 7,5 км. На самом МКАД движение в районе развязки с Ленинградским шоссе затруднено.

Ранее на КАД в Санкт-Петербурге от грузовика отвалились сразу два колеса и раскатились по проезжей части.

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