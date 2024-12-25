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Стало известно, сколько стоит обед в столовой «АвтоВАЗа»

Комплексный обед на «АвтоВАЗе» подешевел на 27 копеек
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Freepik.com

С начала следующего года стоимость обеда (ужина) для работников АО «АвтоВАЗ» составит 247 рублей, сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с этим согласительной комиссией АО «АвтоВАЗ» принято решение увеличить с 01 января 2025 года дотацию общества на удешевление питания с 84,375% до 86% от полной стоимости обеда (ужина) для работников АО «АВТОВАЗ», питающихся в столовых завода по талонам или по пропускам. То есть доля оплаты работником составит 34 рубля 58 копеек, что на 27 копеек меньше, чем сейчас (34,85 руб.)», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что рабочий «АвтоВАЗа» зарабатывает почти 100 тыс. рублей в месяц.

Как заявил вице-президент по персоналу и социальной политике компании Дмитрий Михаленко, средняя заработная плата основных рабочих (с учетом премий, переработки и пр.) в первом полугодии 2024 года превысила 93 тысячи рублей, что выводит «АвтоВАЗ» в лидеры по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области.

Кроме того, «АвтоВАЗ» своим рабочим выдает мороженое. О том, сколько мороженого в день может съесть сотрудник предприятия, не сообщается.

Ранее Минпромторг раскрыл объемы долгов «АвтоВАЗа».

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