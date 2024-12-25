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Минпромторг раскрыл объемы долгов «АвтоВАЗа»

Глава Минпромторга заявил о снижении долгов «АвтоВАЗа» на 37 млрд рублей
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Алексей Даничев/РИА Новости

Долговая нагрузка «АвтоВАЗа» за год была снижена на 37 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова.

«Причем в текущих условиях расходы на обслуживание кредитов предприятия вырастут примерно до 20 млрд рублей (в год. — ИФ). Однако благодаря нашей совместной работе по сравнению с 2023 годом долговая нагрузка уже сократилась примерно на 37 млрд рублей», — приводит агентство слова Алиханова.

В настоящее время долговая нагрузка «АвтоВАЗа» оценивается примерно в 100 млрд рублей, уточнил министр и напомнил, что российские власти платят «АвтоВАЗу» субсидии на постоянной основе. Фактически они являются компенсацией утильсбора. Финансовая модель «АвтоВАЗа» сохраняет устойчивость в условиях санкций и увеличения ключевой ставки в том числе за счет этой поддержки, добавил Алиханов.

Ранее стало известно, что УАЗ усовершенствует трансмиссию «Патриота».

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