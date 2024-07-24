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Названа средняя зарплата рабочего на «АвтоВАЗе»

«АвтоВАЗ»: зарплата рабочего на заводе составляет почти 100 тыс. рублей

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РИА «Новости»

Рабочий «АвтоВАЗа» зарабатывает почти 100 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает профсоюзная организация завода со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Михаленко.

«Средняя заработная плата основных рабочих (с учетом премий, переработки и пр.) в первом полугодии 2024 года превысила 93 тысячи рублей, что выводит «АвтоВАЗ» в лидеры по оплате труда среди промышленных предприятий Самарской области», — сказал Михайленко.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» допускает повышение стоимости Lada в августе — сентябре этого года.

По словам представителя «АвтоВАЗа», компания внимательно анализирует ситуацию с инфляцией и не исключает индексации цен на величину не выше инфляции.

Представитель компании добавил, что индексация вряд ли коснется базовых и самых доступных моделей марки. По его словам, подорожание Lada с начала 2024-го составило в среднем 2,9%, «что значительно ниже общероссийского показателя инфляции».

Ранее «АвтоВАЗ» назвал срок начала производства Lada Niva Sport.

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