«АвтоВАЗ» начал кормить рабочих бесплатным мороженым

На российском автомобильном заводе «АвтоВАЗ» сотрудникам начали выдавать мороженое. Об этом сообщает Telegram-канал »Тольятти».

«На АвтоВАЗе в жару сотрудникам бесплатно раздают мороженое», — говорится в сообщении.

О том, сколько мороженого в день может съесть сотрудник предприятия, не сообщается.

До этого «АвтоВАЗ» объявил о запуске программы промышленного туризма, в рамках которой гости смогут посетить музей предприятия, прессовое производство, линию сварки и лично принять участие в тестировании новых автомобилей.

На старте программы «АвтоВАЗ» будет принимать по одной группе туристов в неделю. В рамках экскурсии их пригласят на линии сборки №5 Granta либо №1 Vesta в зависимости от их доступности в конкретный день. В конце программы туристов выведут на панорамный балкон на 24-м этаже здания заводоуправления — самую высокую точку в Тольятти. Отмечается, что проект поможет «ощутить мощь российской промышленности».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму для Lada Vesta до семи оттенков.