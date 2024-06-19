Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» начал кормить рабочих бесплатным мороженым

На «АвтоВАЗе» рабочим из-за жары стали выдавать бесплатное мороженое

close
100%
Depositphotos

На российском автомобильном заводе «АвтоВАЗ» сотрудникам начали выдавать мороженое. Об этом сообщает Telegram-канал »Тольятти».

«На АвтоВАЗе в жару сотрудникам бесплатно раздают мороженое», — говорится в сообщении.

О том, сколько мороженого в день может съесть сотрудник предприятия, не сообщается.

До этого «АвтоВАЗ» объявил о запуске программы промышленного туризма, в рамках которой гости смогут посетить музей предприятия, прессовое производство, линию сварки и лично принять участие в тестировании новых автомобилей.

На старте программы «АвтоВАЗ» будет принимать по одной группе туристов в неделю. В рамках экскурсии их пригласят на линии сборки №5 Granta либо №1 Vesta в зависимости от их доступности в конкретный день. В конце программы туристов выведут на панорамный балкон на 24-м этаже здания заводоуправления — самую высокую точку в Тольятти. Отмечается, что проект поможет «ощутить мощь российской промышленности».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму для Lada Vesta до семи оттенков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами