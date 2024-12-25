JAC в 2025 году начнет продажи в России нового пикапа

Китайская компания JAC в 2025 году планирует начать продажи в России новой модификации пикапа T9 с дизельным двигателем и механической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В России JAC T9 представили в мае 2024 года в единственной комплектации. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 224 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом». Также JAC T9 получил 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки спереди и сзади, климат-контроль и т. д. Грузоподъемность автомобиля составляет 1055 кг. Длина автомобиля составляет 5330 мм при колёсной базе 3110 мм. Цена пикапа стартует от 3,5 млн рублей.

В августе JAC разработала новые аксессуары для своего флагмана — фаркоп и лебедку. Представители бренда рассказали, что россияне смогут приобрести дополнительное оборудование уже осенью.

В компании собираются постепенно увеличивать список доступных опций. В частности, производитель намерен представить россиянам багажник на крышу, где можно будет закрепить велосипеды, лыжи, сноуборды и другие вещи. Также можно будет заказать кунг, крышку кузова и платформу для грузового отсека.

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