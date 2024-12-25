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УАЗ «Патриот» получит более надежную трансмиссию

УАЗ модернизирует коробку передач «Патриота»
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УАЗ

УАЗ запланировал модернизацию коробки передач автомобилей нового модельного ряда (к нему относится «Патриот» и «Пикап»). Об этом сообщает корпоративная газета завода.

«На нижнюю часть механизма переключения передач будет нанесен дополнительный слой герметика, что значительно повысит герметичность и предотвратит утечки», — отмечается в публикации.

Также на шток механизма будут устанавливать дополнительные кольца для фиксации манжеты и повышения надежности системы, а на боковую крышку коробки передач — сапун для сброса избыточного давления.

Все эти меры направлены на устранение течи масла через верхнюю крышку механизма переключения передач в трансмиссии УАЗов. Нововведения планируется внедрить в производство в первом квартале 2025 года.

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