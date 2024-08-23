JAC доработал популярный пикап для россиян

Китайский производитель JAC по просьбам россиян доработал пикап T9. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Отмечается, что марка разработала новые аксессуары для своего флагмана — фаркоп и лебедку. Представители бренда рассказали, что россияне смогут приобрести дополнительное оборудование уже осенью.

В компании собираются постепенно увеличивать список доступных опций. В частности, производитель намерен представить россиянам багажник на крышу, где можно будет закрепить велосипеды, лыжи, сноуборды и др. Также можно будет заказать кунг, крышку кузова и выкатанную платформу для грузового отсека.

В мае в России поступили в продажу китайские пикапы JAC T9. На рынке модель представили в единственной комплектации. Новинка оснащена двухлитровым мотором на 224 л.с и восьмиступенчатым «автоматом». Также JAC T9 получил 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки спереди и сзади, климат-контроль и т.д. Грузоподъемность автомобиля составляет 1055 кг. Машину предлагают приобрести за 3,4 млн рублей.

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