На видео попало, как водитель автобуса почти сел на шпагат во время драки во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попало, как водитель автобуса почти сел на шпагат

Во Владивостоке в центре города подрались водитель автобуса и почтовой машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Серой лошади водитель автобуса почти сел на шпагат во время драки с почтальоном», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на проезжей части. Уточняется, что мужчина в белых штанах — водитель автобуса. В момент драки он держит оппонента и не дает ему двигаться, при этом сам почти садится на шпагат. После чего к конфликтующим подбегают мужчины и пытаются их разнять, но владивостокец наносит водителю почтовой машины несколько ударов в спину.

До этого в Приморском крае в городе Фокино женщина бегала по дорогам и кидалась под автомобили.

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина сначала просто идет по дороге, потом начинает размахивать пакетом и танцевать.

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