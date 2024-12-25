На видео попало, как женщина бегала по дороге и кидалась под автомобили в Приморье

В Приморье на видео попало, как женщина кидалась под автомобили

В Приморском крае в городе Фокино 24 декабря женщина бегала по дорогам и кидалась под автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В Фокино неадекватная мадам шарахалась посередине дороги и кидалась под автомобили», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина сначала просто идет по дороге, потом начинает размахивать пакетом и танцевать. При этом, когда подъезжает автомобиль, она останавливается и преграждает ему путь, после сигнала от водителя женщина дает машине проехать. После этого она просто идет по дороге, а автомобили объезжают ее с разных сторон.

До этого москвичка поскользнулась и оказалась под трамваем на проезде Дежнева в Южном Медведково. На размещенных в сети кадрах видно, что на месте трагедии работали экстренные службы. Уточняется, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

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