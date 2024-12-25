На видео попало, как грузовик влетел в детей на тротуаре в Находке

В Находке на видео попало, как грузовик сбил детей на тротуаре

В Находке 25 декабря грузовик сбил троих несовершеннолетних на тротуаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Приморского края.

«Предварительно установлено, что днем 25 декабря в районе д. 2 на ул. Пирогова в г. Находке водитель Nissan Vanette, 1951 года рождения, не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, 2010 года рождения», — говорится в сообщении.

Момент аварии запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как грузовик сворачивает с проезжей части, выезжает на тротуар, где сбивает детей, после чего съезжает в кювет.

Уточняется, что несовершеннолетних доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи. На место происшествия оперативно выехал заместитель прокурора Находки для координации действий правоохранительных органов. Надзорное ведомство даст оценку содержанию улично-дорожной сети в месте ДТП.

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