Силуанов рассказал, что думает о самой дорогой модели «АвтоВАЗа»

Силуанов прокатился на седане Lada Aura и назвал его удобным

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает бизнес-седан Lada Aura удобным автомобилем. Об этом сообщает ТАСС. Впервые он познакомился с автомобилем на Петербургском экономическом форуме.

«Я сам попробовал — и за рулем, и в качестве пассажира. Хорошая машина. Автомобиль комфортный, удобный», — рассказал Силуанов.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября 2024 года.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией.

Ранее у дилеров «АвтоВАЗа» появилась самая дорогая версия Lada Largus.