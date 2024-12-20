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Названы топ-3 автомобилей с пробегом, которые чаще всего покупают россияне

«Автостат»: рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре уменьшился на 13,4%
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Global Look Press

Рынок легковых автомобилей, бывших в употреблении, в России сократился на 13,4%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение агентства «Автостат».

Сильнее всего упал объем продаж южнокорейской Kia — на 18,2%. При этом меньше всего тенденция затронула отечественные автомобили марки Lada — продажи сократились на 9,2%. В ноябре самой популярной моделью среди легковушек с пробегом в 10-й раз подряд стала Lada 2107. В тройку также вошли Lada 2114 и Kia Rio.

По информации агентства, в ноябре в России продали 524,5 тысячи единиц, что стало рекордным падением рынка в 2024 году. Продажи в уходящем году снижались только в сентябре — на 5,5%.

По словам эксперта агентства Сергея Удалова, на падение продаж повлиял вымытый спрос: россияне пытались купить машины до индексации утилизационного сбора и подорожания. В то же время кредиты стали недоступнее из-за высокой ключевой ставки.

На этой неделе «Автостат» сообщил, что продажи пикапов в России в прошлом месяце выросли на 44% относительно ноября 2024 года. По данным агентства, за прошлый месяц в России было продано 2,6 тысячи новых пикапов.

Ранее были названы автомобили BAIC, которые привезут в Россию в 2025 году.

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