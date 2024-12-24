Москвичка поскользнулась и оказалась под трамваем

360: в Москве женщина поскользнулась и попала под трамвай

В Москве женщина попала под трамвай, она не выжила. Об этом со ссылкой на источник сообщает 360.ru в своем Telegram-канале.

«Женщина поскользнулась и попала под трамвай на проезде Дежнева в Южном Медведково», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на месте трагедии работали экстренные службы. Личность москвички устанавливается.

До этого в Самаре водитель избил и вытолкал из автобуса пассажира за отсутствие бумажного чека об оплате проезда.

Очевидцы запечатлели конфликт на видео. На кадрах видно, как водитель требует от самарчанина чек об оплате, при этом пассажир показывает приложение банка, где есть эта информация. Водитель автобуса не верит, его смущает, что время оплаты стоит по двум часовым поясам. Мужчина берет пассажира за кофту, перемещает его к выходу, несколько раз бьет и выталкивает из автобуса.

Ранее водитель угрожал выкидыванием детей из автобуса из-за громких смартфонов.