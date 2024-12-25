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В Бурятии пассажирский автобус сбил женщину на остановке

Mash: в Улан-Удэ пассажирский автобус сбил женщину на остановке

В Улан-Удэ — столице Бурятии — пассажирский автобус совершил наезд на женщину, которая находилась на остановке. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

«55-летний водитель Hyundai County (77-й маршрут) не успел затормозить», — говорится в сообщении.

По данным Babr Mash, женщина торопилась попасть в нужный ей транспорт, который не стал заезжать в карман. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила травмы, потребовалась госпитализация.

Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» уточнил, что автобус завершал маневр «то ли на красный, то ли на желтый» сигнал светофора.

В настоящее время полиция проводит проверку.

23 декабря в Башкирии случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент произошел в Балтачевском районе, недалеко от деревни Ташлы-Елга. На кадрах с места видно, что автобус сошел с дороги. Передняя часть транспортного средства серьезно пострадала, задняя дверь деформирована. Фура свернула в сугроб.

В момент аварии в салоне находились семнадцать детей и двое взрослых. В результате пострадали семь человек, пятеро из которых — учащиеся.

Ранее на видео попало жесткое ДТП с маршруткой в Москве.

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