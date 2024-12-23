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На видео попало жесткое ДТП с маршруткой в Москве

На видео попали последствия ДТП с автобусом и маршруткой в Москве

На юго-западе Москвы маршрутка врезалась в автобус. Последствия ДТП на видео сняли очевидцы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что маршрутка врезалась в заднюю часть автобуса. Известно о пяти пострадавших.

Авария произошла на Профсоюзной улице утром 23 декабря. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением. Подробности аварии устанавливаются.

До этого грузовик Scania врезался в бетонные ограждения и опрокинулся на 40-м км МКАД сегодня утром. Машина перевозила водку. Водитель фуры серьезно пострадал и его госпитализировали. Судя по данным сервиса Яндекс Карты, пробка растянулась на несколько километров.

Ранее пенсионерка подожгла авто у полиции для сигнала вертолетам ФСБ.

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